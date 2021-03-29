Реальные плюсы и минусы live ставок

29 марта 2021, 1:23

Прием Live ставок был востребован еще до появления интернета. С переходом букмекерских контор в новый формат прием ставок по ходу матча стал более понятным для игроков, что сделало такой формат еще более востребованным. Здесь собраны все букмекерские конторы с функцией приема Live ставок.

В ставках формата прематч пари заключается до начала встречи, а в лайве можно делать ставки по ходу встречи. Многие новички активно используют этот формат, так как считают его более простым, но на практике, выиграть в Live без должной подготовки, так же сложно, как и в прематче.



Минусы ставок в режиме реального времени



Азарт — главный враг беттера. На определенном этапе можно потерять контроль за ходом событий и увлечься ставками, что приведет к сливу банка. В ставках Live потерять контроль проще, чем в прематче.

Второй минус Live ставок — ограниченность по времени в принятии решения. Перед матчем есть возможность собрать статистику, почитать новости о командах и ставках на игру на портале "Букмекер Эксперт", провести анализ. Столько времени на принятие решение в режиме Live нет.

Третий минус — слабая роспись. Этот показатель не одинаков для всех букмекерских контор, но есть те, которые не предлагают широкую роспись в режиме Live и она в любом случае уступает в разнообразии то, что представлена в прематче.



Полюсы ставок в режиме реального времени



Быстрый доход — вот что привлекает всех в формате ставок в режиме реального времени. На один матч можно заключить 5-7 пари и пользоваться различными стратегиями, которые специально адаптированы под формат Live. Заработать на Live ставках можно быстро, но это не значит, что легко.

Важно научиться пользоваться стратегиями ставок, чтобы перекрывать неудачные ставки, которые будут всегда.

Второй плюс — возможность наблюдать за матчем. Изучение статистики противостояния двух клубов способно дать ответы на многие вопросы, но иногда только личный просмотр матча "расставляет все точки над i". Личный просмотр матча может подтолкнуть к принятию окончательного решения для заключения пари. В Live формате вы уже знаете составы двух играющих команд, наличие травмированных и дисквалифицированных, качество игровой площадки и другие факторы, которые могут повлиять на ход матча.

Третий плюс — рост коэффициентов. Опытных игроков Live ставки привлекают ростом коэффициентов на определенное событие. Пример: играют фаворит и аутсайдер, перед матчем коэффициент на победу фаворита достаточно низкий, но если не будет гола в первые 15-25 минут, то он может вырасти и тогда его сыграть выгоднее.

У Live ставок есть как минусы, так и плюсы. Ставкам на спорт надо учиться, но не столько в теории, сколько на практике. Сочетая сильные стороны ставок в прематч и Live формате можно регулярно получать выигрыш.