Букмекерские конторы: настоящая боль проектировщиков интерфейсов

10 августа 2021, 14:45

Букмекерские конторы всё чаще позиционируют себя как компании, связанные и входящие в мир IT. Отчасти это объяснимо конъюнктурой рынка — ставки на спорт переезжают в Интернет, количество наземных пунктов приёма постепенно сокращается у всех контор. А пари онлайн создают множество задачек для IT-специалистов практически всех специальностей. Но больше всего достаётся проектировщикам интерфейсов, то есть специалистам, которые отвечают за то, как игрок будет видеть сайт букмекера.

Линия БК делится на ставки до матча и онлайн, во время соревнования. Получается, что количество позиций, на которые можно поставить, достигает максимума в первые минуты соревнования, потому что в этот момент ещё актуальны предматчевые пари, и снижается до минимума за несколько секунд до конца. Чтобы было понятно количество: на один футбольный матч Евро-2021 рядовая букмекерская контора принимала до 502 видов пари. Конечно, структурированию они поддаются, есть более важные рынки, есть второстепенные, но поразмыслить есть о чем.

Кроме того, букмекерские конторы принимают ставки, как минимум, на пять основных видов спорта, а в некоторых странах может быть и гораздо больше — зависит от привычек аудитории. Например, в Беларуси востребован ассортимент, игроки готовы заключать пари даже на стрельбу из лука. А значит, для этой стрельбы из лука должно найтись место в интерфейсе. И как тут быть с максимальным размером списка в семь пунктов, которые, согласно исследованиям, воспринимаются мозгом?

Более того, нужно найти место для статистики турниров. Это особенно актуально для наиболее популярного футбола. Ведь товарищеские матчи явно уступают кубковым по настрою игроков, а значит, и их поведению, и как следствие — перспективам прохода ставок. Впрочем, некоторые конторы принимают решение не вести свою статистику, давая игрокам возможность гуглить самим — например, Пари матч мобильная версия ещё предоставляет бетторам возможность увидеть турнирные расклады и другие подробности, а вот в приложении такой опции уже нет.

Но и это ещё не все: раз уж дело идёт о живых деньгах — каждую ставку нужно подтверждать, чтобы дать возможность пользователю исправить ошибку, но при этом подтверждение должно быть настолько интуитивно понятным, чтобы занимать у игрока доли секунды. Представьте потенциальный уровень фрустрации: развивается атака, игрок ставит на гол. Гол забивают, а ставочник не попал в кнопку подтверждения кэфа.

А есть ещё вопросы размещения акций, которые могут сохранить конторе множество игроков, графические и видеотрансляции, особые виды пари. В общем, чем дальше развивается букмекерская деятельность, тем больше шансов, что проектировщикам потребуются целые семинары и симпозиумы, чтобы выработать новый подход. Возможно, тогда сайты и приложения контор перестанут напоминать бесконечные таблицы из 90-х, в которых любители разбираются годами, а букмекеры всё-таки станут полноценными IT-компаниями.