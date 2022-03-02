Как найти бесплатные прогнозы на спорт на сегодня?

2 марта 2022, 18:12

Спорт в некотором роде можно охарактеризовать как отдельную микро вселенную, объединившая в себе профессиональных игроков, арбитров, букмекером и тех, кто не прочь заключить одно-два пари на ближайший матч любимой команды.

Одни предпочитают полагаться на интуицию, чутье или попросту ее величество удачу, считая прогнозы на спорт просто развлечением. Кто-то же видит в этом вполне реальный источник дохода. Такие беттеры часто анализируют матчи в любимом виде спорта, имеют беспокоятся об удаче конкретной команде, но пари заключают только взвесив все за и против.

Однако и в первом, и во втором случае в основе всего лежат взаимодействие с букмекерскими конторами. Правильно выбранная компания — это уже половина успеха. Но решают все безусловно прогнозы. Подробнее о том, где взять информацию об исходах матча и кто ее автор — далее в статье.

Прежде чем заключать пари и ставить реальные деньги, следует четко определиться с видом спортивных состязаний и непосредственно лигой в которой и происходят все сражения.

Сегодня букмекерские конторы предлагают достаточно широкую линию событий, начиная с привычного футбола или хоккея, заканчивая киберспортом и приемом ставок на исход значимых мировых событий. Поэтому, прежде чем спускать игровой бюджет на рандомные пари, следует выбрать одно или пару ключевых направлений. Желательно еще хотя бы минимально разбираться в выбранном виде спорта.

Определяясь со ставкой и ее размером, многие беттеры используют прогнозы на исход игры. Они могут быть как платными, так и абсолютно бесплатными. Информация в основном публикуется в популярных спортивных пабликах, тематических форумах или же закрытых каналах (например в Телеграм). Также бесплатные прогнозы на спорт можно посмотреть на сайте stavkinasport.ru.

Авторами таких публикаций могут быть профессиональные аналитики, спортивные эксперты. Также в последнее время в сети набирают популярность прогнозы, составленные капперами. Это опытные беттеры, которым удалось сделать не одну сотню выигрышных ставок. Как правило, эта категория пользователей имеет высокий рейтинг на букмекерских платформах.

Однозначно ответить, с какой конторой нужно работать, а какой лучше избегать, не сможет даже самый опытный беттер. В данном случае сделать правильный выбор можно только на основе собственного опыта. Можно зарегистрироваться на нескольких сервисах и самостоятельно изучит все значимые аспекты изнутри. Однако, лучше начинать с компаний, рейтинг которых выше среднего.

Это убережет вас от внезапной блокировки личного кабинета и других проблем с недобросовестными сервисами.