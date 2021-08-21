Hisense капитализирует стремление ПСЖ ко второму году партнерства

После плодотворного первого сезона в союзе со всемирно известным футбольным клубом "Пари Сен-Жермен", компания Hisense, ведущий производитель домашней электроники и бытовой техники, с радостью начинает второй год глобального партнерства. Учитывая приход новых игроков, в частности Лео Месси, Джанлуиджи Доннарумма, Серхио Рамоса, Джорджиньо Вейналдума и Ашрафа Хакими, а также новые обязательства Неймара, компания Hisense надеется на укрепление партнерства с парижским клубом.
Кэнди Пань, руководитель отдела международного маркетинга компании Hisense, сказала: "Мы рады начать второй год партнерства с "Пари Сен-Жермен", одним из самых успешных клубов мира с высоким темпом развития. Успех первого года побуждает нас руководствоваться нашими с клубом общими ценностями и продолжать партнерство по содействию для комфортного домашнего просмотра для Пари Сен-Жермен и их болельщиков. Фанатская поддержка на стадионе Парк де Пренс в сочетании с плеядой лучших новых игроков в клубе сделает этот сезон еще зрелищнее".
Марк Армстронг, главный директор по вопросам партнерства ПСЖ, дал такой комментарий: "Приятно видеть, насколько успешным было партнерство между Hisense и Пари Сен-Жермен в течение первого года. В ходе инновационной кампании Hisense "Детали имеют значение" были показаны новейшие способы привлечения наших игроков для демонстрации своей продукции и особенностей бренда. В этом году мы ждем укрепления партнерских отношений и надеемся стать свидетелями новых кампаний Hisense".
С началом второго года партнерства компания Hisense предоставит клуба широкий ассортимент инновационных продуктов, а также создаст демонстрационный уголок на стадионе Парк де Пренс, где болельщики смогут взаимодействовать с ее продуктами. Бренд и в дальнейшем использовать партнерские отношения для продвижения своих инновационных технологий, предоставляя болельщикам самые лучшие впечатления от домашнего просмотра.
Первый год партнерства способствовал невероятном продаж и распространению информации о бренде Hisense. Первой акцией Hisense, проведенной совместно с клубом в начале этого года, была кампания "Детали имеют значение ', в которой участвовали Неймар, Навас, Анхель Ди Мария, Эррера и Преснель Кимпембе. Она, помимо прочего, привлекла огромное количество заинтересованных лиц посредством социальных и цифровых каналов.
На ключевом рынке бренда Hisense France зафиксирован рост доходов на 101% в годовом масштабе от начала партнерства в августе 2020 году до завершения сезона в мае 2021 года. Продажа телевизоров вырос на 100% в годовом масштабе уже за первые шесть месяцев 2021, поскольку за этим стоит рост осведомленности о бренде на шесть процентов в 2020-2021 годах.
Учитывая мировую известность клуба и его большой процент выходцев из Южной Америки, партнерство также способствовало росту продаж на этом континенте. В Чили спонсорство поспособствовало росту количества проданных телевизоров более чем на 350%, а увеличению доходов от продажи бытовой техники - на 940% в годовом масштабе. В течение первого года партнерства (с августа 2020 по май 2021) продажа подразделений в Центральной Америке (Панама) выросла на 249% в годовом масштабе, а прирост количества проданных телевизоров составил 499%. Между тем подразделение Hisense Colombia создало сеть местных торговых партнеров, а подразделение Hisense Argentina расширило сферу деятельности рынка.
Компания Hisense постоянно поддерживает партнерские отношения со значительными спортивными мероприятиями по всему миру благодаря недавно объявленном партнерству на Чемпионате мира по футболу 2022, в частности с УЕФА Евро 2020 и Финалом четырех Лиги наций УЕФА. Спонсорство отмечает присутствие компании Hisense на мировой арене, а товары экспортируются в более 160 стран и регионов.
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