OPPO об’єднав футбол і технології у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА

3 июня 2026, 6:43

Фінал сезону 2025/26 Ліги чемпіонів УЄФА завершився видовищно у Будапешті, де перемогу здобув «Парі Сен-Жермен», піднявши над головою легендарний трофей.

Як офіційний партнер Ліги чемпіонів УЄФА вже четвертий рік поспіль, глобальний технологічний бренд OPPO долучився до святкувань, відзначаючи завершення ще одного насиченого сезону, підтримуючи розвиток футболу та футбольної культури в усьому світі за допомогою технологій.

Завдяки цьому сезону OPPO допомогла мільйонам футбольних уболівальників у всьому світі зафіксувати найяскравіші моменти та зберегти визначальні миті як на стадіоні, так і за його межами, надихаючи кожного не втрачати свої можливості разом із OPPO.



Під час заходу в Будапешті OPPO продемонструвала свої новітні технології телефотозйомки та інновації у сфері штучного інтелекту в межах інтерактивної виставки, де були представлені флагманська серія Find X, включаючи новий OPPO Find X9 Ultra, складна серія Find N та серія Reno.

Оснащений 10-кратним оптичним телефотозумом, створеним у співпраці з Hasselblad, OPPO Find X9 Ultra дозволяє фанатам знімати деталізовані моменти зі стадіону з винятковою чіткістю навіть із верхніх ярусів трибун. Запис відео у форматі 8K та розширені можливості ШІ для обробки зображень дозволяють як ніколи легко фіксувати вирішальні моменти матчів — включаючи переможні удари — так, ніби ви стоїте прямо біля бокової лінії.

Завдяки комплексній екосистемі обробки зображень користувачі OPPO Find X9 Ultra можуть миттєво ділитися відеоматеріалами у майже оригінальній якості через соціальні платформи. Від високоякісного захоплення кадрів і розумного редагування до передачі без втрати якості — OPPO робить процес фіксації спортивних моментів максимально простим.



Поза межами поля OPPO продовжує підтримувати розвиток футболу через інновації та партнерські програми, використовуючи передові можливості мобільної фотографії для того, щоб допомагати фанатам зберігати знакові моменти матчів і ділитися емоціями гри.

У співпраці з Discovery компанія створила короткометражний фільм про Лігу чемпіонів УЄФА, який демонструє емоційну силу футболу через реальні історії фанатів, використовуючи технології OPPO для передачі духу гри аудиторії по всьому світу.

Протягом минулого року OPPO також запустила низку футбольних партнерств та громадських ініціатив у різних країнах світу.

В Індонезії OPPO стала офіційним партнером BRI Super League у категорії смартфонів на сезон 2025–2027 років, підтримуючи розвиток футболу в країні.



У Мексиці, як офіційний спонсор футбольного клубу Gambeta FC, компанія підтримала молодіжну академію клубу через передачу обладнання, стипендіальні програми, організацію турнірів, програми розвитку талантів та професійні тренерські ресурси.

Завдяки цим ініціативам OPPO допомагає футболістам різного віку розвивати свій талант і наближатися до мрії стати професійними гравцями, одночасно підтримуючи любов до футболу в громадах по всьому світу.

У травні 2026 року OPPO Colombia оголосила футбольну зірку Луїса Діаса своїм офіційним амбасадором бренду. У межах партнерства компанія спільно з фондом Луїса Діаса запустила соціальну ініціативу «Lucho por Colombia (Борюся за Колумбію)».

Програма забезпечує смарт-пристроями та підтримкою центри цифрових навичок у регіоні Ла-Гуахіра, допомагаючи розширювати доступ до цифрової освіти у місцевих громадах.



Напередодні фіналу Ліги чемпіонів УЄФА OPPO запросила футбольних легенд Тео Волкотта та Клода Макелеле взяти участь у товариському матчі 5 на 5 у Будапешті.

Під час заходу легенди ділилися футбольними навичками, кар’єрним досвідом та своїм баченням гри. Ключові моменти матчу були зафіксовані за допомогою нового флагманського смартфона OPPO Find X9 Ultra — кожен пас, удар і взаємодія були записані з високою деталізацією завдяки передовим можливостям мобільної зйомки.Завдяки наставництву від Discovery ця ініціатива заохочує молодих творців розповідати різноманітні історії, використовуючи технології мобільної зйомки OPPO.

Футбольна культура стала однією з ключових тем програми. Таким чином OPPO не лише надає новому поколінню авторів платформу для самовираження, але й збагачує історії про футбол різними перспективами, допомагаючи духу гри виходити за межі кордонів і знаходити нову аудиторію по всьому світу.

У межах програми наприкінці червня 2026 року планується світова прем’єра спеціального документального фільму, присвяченого футбольній культурі.



Після завершення ще одного захопливого сезону Ліги чемпіонів УЄФА OPPO планує й надалі використовувати свої провідні інновації, щоб надавати футбольним фанатам у всьому світі ще потужніші та зручніші технології, які допомагають кожному створювати свої моменти, фіксуючи найкращі епізоди як на полі, так і за його межами.

Водночас компанія продовжить розвивати довгострокові партнерства з міжнародними футбольними організаціями, відкриваючи нові способи вираження та поширення футбольної культури по всьому світу.