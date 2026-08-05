Узбекистан запустил в орбиту первый спутник с ИИ-модулем совместно с КНР

5 августа 2026, 8:45

Китайская компания STAR.VISION успешно вывела на орбиту гиперспектральный спутник Samarkand-2028, созданный совместно с агентством «Узбеккосмос».

Запуск состоялся 5 августа с морской платформы у побережья китайской провинции Шаньдун. В Минцифры Узбекистана назвали проект одним из крупнейших международных космических проектов в истории страны.﻿﻿Особенностью спутника стал модуль искусственного интеллекта, разработанный специалистами «Узбеккосмоса». Он позволяет обрабатывать гиперспектральные данные прямо на орбите, что сокращает объем передаваемой информации и ускоряет ее анализ.﻿ Спутник будет использоваться для мониторинга сельского хозяйства, водных ресурсов, экологической обстановки, градостроительства, а также для раннего выявления чрезвычайных ситуаций.