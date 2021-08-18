Rocket Lab выведет на орбиту финский спутник, созданный для борьбы

18 августа 2021, 13:15

В четвёртом квартале текущего года ускоритель Rocket Lab Electron должен вывести на орбиту миниатюрный спутник AuroraSat-1, разработанный финской Aurora Propulsion Technologies.

Компания протестирует новую технологию борьбы с космическим мусором.

AuroraSat-1 отправится со стартовой площадки в Новой Зеландии. После вывода на низкоземельную орбиту будет протестирована работа систем, способных помочь операторам поддерживать контроль над мини-спутниками и возвращать их на Землю до того, как электроника превратится в космический мусор.



Спутник поможет оценить различные технологии маневрирования в космосе, включая маневренные двигатели на «водяной» тяге и даже плазменные тормоза, способные безопасно вывести с орбиты модуль после завершения срока его службы.



Точная дата запуска и условия сотрудничества пока неизвестны, но Rocket Lab сообщила, что на очереди ещё четыре космические миссии, в том числе — для лунного проекта NASA CAPSTONE (Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment).



Спутник CAPSTONE отправится к Луне на спутниковой платформе Photon, которой в планах Rocket Lab отводится большая роль. В частности, платформа будет использоваться для обеспечения «космического производства» компании Varda Space Industries, намеренной выпускать специальные продукты при нулевой гравитации и возвращать их на землю в специальных капсулах.



После запуска Photon будет обеспечивать модули Varda энергией, данными и контролировать положение в пространстве. В дальнейшем планируется запуск платформ Photon к Венере — для поиска возможных следов жизни в облаках планеты. Как ожидается, финансирование будет осуществляться частными инвесторами.

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