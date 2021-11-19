Rocket Lab вывела на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли

19 ноября 2021, 10:45

Американская частная аэрокосмическая компания Rocket Lab провела успешный пуск двухступенчатой ракеты-носителя Electron с двумя спутниками дистанционного зондирования Земли на борту.

Старт был выполнен с площадки компании на полуострове Махия в Новой Зеландии 18 ноября в 04:38 по московскому времени.



Оба аппарата вышли на заданные орбиты, а первая ступень ракеты осуществила мягкую посадку в Тихом океане примерно через 18 минут после старта. Сотрудники Rocket Lab, дежурившие в районе приводнения первой степени ракеты Electron, выловили её для дальнейшего использования в будущих стартах. Отметим, что этот старт стал 22-м в истории компании Rocket Lab и 5-м в 2021 году. Что касается спутников ДЗЗ, то они принадлежат американской компании геопространственной разведки BlackSky. Примерно через 55 минут после старта оба аппарата вышли на расчётную орбиту высотой 430 км.



Вплоть до сегодняшнего пуска Rocket Lab всегда использовала одноразовые ракеты-носители, но компания планирует изменить это в будущем. Инженеры Rocket Lab разработали схему, которая предполагает, что первые ступени ракет Electron будут отлавливаться в воздухе с помощью вертолётов во время их снижения на парашютах. После этого ступени будут проходить сервисное обслуживание, а затем их планируется использовать повторно в процессе новых пусков ракет. В Rocket Lab уверены, что такой подход позволит значительно сократить расходы компании и клиентов, а также нарастить количество проводимых пусков.

(С) 3dnews.