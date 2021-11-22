Astra Space LV0007 впервые вывела груз на орбиту во время тестового полётa

22 ноября 2021, 12:15

Частная аэрокосмическая компания Astra Space провела успешный пуск сверхлёгкой ракеты-носителя Launch Vehicle 0007 (LV0007), в ходе которого на орбиту был доставлен тестовый груз для американских военных.

Старт 13-метровой ракеты был проведён с площадки космодрома Pacific Spaceport Complex на острове Кодьяк (Аляска) 20 ноября в 09:16 по московскому времени.



Примерно через 9 минут после старта разгонный блок LV0007 достиг орбиты 500 км, что стало для Astra огромным событием. «Мы просто переполнены гордостью за LV0007 — счастливый номер семь. Это огромный, огромный шаг в нашей миссии по улучшению жизни на Земле из космоса», ;— прокомментировала пуск Каролина Гроссман (Carolina Grossman), директор по управлению продуктами Astra.



Основанная в 2016 году Astra стремится занять значительную часть аэрокосмического рынка, связанную с запуском малых спутников. Для этого компания планирует использовать компактные ракеты-носители собственной разработки. Кроме того, вся пусковая система Astra может перевозиться в обычных транспортных контейнерах, что делает её весьма универсальной и снижает затраты на развёртывание. Несмотря на то, что прежде все пуски ракет Astra проводила с космодрома на Аляске, в дальнейшем компания планирует запускать ракеты из разных уголков мира.



У Astra уже есть несколько именитых клиентов, в том числе американская Planet, владеющая крупнейшей спутниковой группировкой для наблюдения за поверхностью Земли. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США выбрало Astra для запуска своих спутников, предназначенных для мониторинга осадков и наблюдения за интенсивностью штормов. В рамках этой миссии Astra должна вывести на орбиту шесть миниатюрных спутников, запуск которых запланирован на первую половину следующего года.



Нынешний пуск стал для Astra Space четвёртым тестовым орбитальным полётом. Первый тестовый пуск состоялся в сентябре 2020 года, но тогда полёт закончился вскоре после старта из-за отказа внутренних систем. Следующее испытание состоялось через три месяца и тогда ракета практически достигла нужной скорости, но за несколько секунд до этого закончилось топливо. Третий пуск провели 28 августа 2021 года и уже во время старта у ракеты отказал один из пяти двигателей. Несмотря на это, она сумела набрать высоту, но полёт всё равно был прерван менее чем через три минуты после старта.

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