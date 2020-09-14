Первый запуск ракеты компании Astra постигла неудача

14 сентября 2020, 9:45

Американский стартап Astra после серии переносов из-за погодных условий и других проблем, наконец, провёл 11 сентября дебютный запуск ракеты Rocket 3.1 с Тихоокеанского космического комплекса — Аляска (Pacific Spaceport Complex – Alaska), расположенного на острове Кадьяк у берегов Аляски.

Rocket 3.1 была успешно отправлена в полёт в 23:19 EDT (12 сентября в 6:19 мск), однако достичь намеченной орбиты так и не удалось.



«Успешный взлёт и дальнейшее движение, но полёт прервался во время первого этапа. Похоже, что мы получили продолжительное время полёта. Будут другие обновления!» — сообщила компания в Твиттере.



Спустя некоторое время компания объяснила неудачу: «Предварительный анализ данных показывает, что ракета работала очень хорошо. В начале полёта наша система наведения, похоже, добавила некоторые лёгкие колебания, в результате чего аппарат отклонился от запланированной траектории, и это привело к управляемому отключению двигателей с помощью системы обеспечения безопасности полёта».



Провал не был шоком для Astra — дебютные полёты редко проходят гладко. Компания перед стартом заявила, что основная цель — достичь орбиты за три запуска.