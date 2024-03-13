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13 марта 2024, 11:15
Японская космическая ракета KAIROS взорвалась через несколько секунд после пуска
Это был первый запуск ракеты, разработанной токийским стартапом Space One.
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