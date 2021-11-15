Китай строит корабль для проведения морских пусков ракет-носителей

15 ноября 2021, 13:15

По сообщениям сетевых источников, Китай строит специально спроектированный корабль, предназначенный для проведения морских пусков космических ракет-носителей.

Ожидается, что он будет готов к запускам уже в следующем году.

Согласно имеющимся данным, габариты судна нового типа составляют 162,5 × 40 метров. Ожидается, что оно будет использоваться вблизи нового космодрома в городе Хайян, расположенном на восточном побережье провинции Шаньдун. Корабль будет оснащён необходимым оборудованием для поддержки пусков ракет-носителей Long March 11, более крупных «Цзелун-1» (Smart Dragon), а также будущих носителей на жидком топливе. Источник отмечает, что в будущем новое судно планируется использовать в качестве посадочной платформы для первых ступеней ракет-носителей аналогично тому, как это реализовано в SpaceX, которая использует такие платформы для посадки первых ступеней Falcon 9 и Falcon Heavy.



К настоящему моменту Китай уже осуществил два пуска твердотопливных ракет Long March 11 из акватории Жёлтого моря, для чего использовались переоборудованные баржи. Это позволило Поднебесной стать третьей страной, осуществившей запуск космической ракеты с плавучей платформы. До этого подобные старты реализовывали в России и США. В начале года сообщалось о намерении Китая провести два-три морских пуска ракет Long March 11, но до сих пор ни один из них не состоялся. Ожидается, что появление предназначенного для морских стартов корабля поможет снизить нагрузку, которая возлагается на четыре основных космодрома страны. На данный момент Китай уже выполнил 41 пуск ракет-носителей в этом году, установив новый национальный рекорд. Примечательно, что США к настоящему времени выполнили только 39 пусков, с учётом ракет Rocket Lab, запускаемых с площадки в Новой Зеландии.



С появлением новых коммерческих аэрокосмических компаний, разработкой планов по созданию крупных спутниковых созвездий, а также подготовкой к полётам на новую орбитальную станцию, морской старт обеспечит Китаю больше вариантов для выведения кораблей в космическое пространство. Кроме того, гибкое позиционирование стартовой площадки делает проще выбор оптимальной траектории полёта, чтобы отработанные ступени ракет падали в море, а не на сушу, где поблизости могут находиться люди.