5 октября 2023, 15:15

Иран приступил к разработке новой ракеты-носителя

«В области ракет-носителей мы приступили к первому шагу по достижению высоты 36.000 км. Минобороны заключило контракт на создание экспериментального образца ракеты-носителя Sarir», - заявил глава Космического агентства Ирана Салари.



27 сентября Иран запустил новый военный спутник Noor-3 на орбиту Земли высотой 450 км с помощью ракеты-носителя Qased.

