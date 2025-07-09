Иран до войны с Израилем имел около 3000 ракет и 500-600 пусковых установок

После 12-дневной войны с Израилем арсенал Ирана сократился до 1000-1500 ракет и 150-200 пусковых установок.
По словам эксперта по Ирану в Институте исследований национальной безопасности Дэнни Цитриновича, замена ракетных пусковых установок после того, как Израиль снизил возможности их производства, будет чрезвычайно сложной.
"Израиль атаковал все места, где иранцы производят ракеты", — заявил он Fox News.
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