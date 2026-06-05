Тайвань наращивает арсенал противокорабельных ракет

5 июня 2026, 9:15

Согласно расчетам Reuters, Тайвань значительно увеличит свой арсенал мощных противокорабельных ракет до более чем 1.800 к началу 2029 г., стремясь повысить свою способность противостоять растущей угрозе блокады или вторжения со стороны Китая.

Этот расширяющийся арсенал оружия, которое может быть запущено с самолетов, кораблей и наземных пусковых установок, является частью перехода Тайваня к так называемой «асимметричной стратегии», в рамках которой защитники острова стремятся компенсировать огромное преимущество Китая в огневой мощи большим количеством доступного, но смертоносного оружия.По словам тайваньских военных офицеров, Тайбэй стремится создать устойчивые силы, способные выдержать начальный обстрел китайской авиацией и ракетами и занять позицию для нанесения удара по флоту вторжения или кораблям, блокирующим остров. Офицеры указывают на успехи Украины и Ирана в использовании ракет и дронов для выравнивания шансов в борьбе с более сильными противниками.