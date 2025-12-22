США одобрили продажу Тайваню рекордной партии вооружений — на сумму $11,1 млрд

22 декабря 2025, 9:45

В заявлении министерства обороны Тайваня говорится, что предлагаемые поставки вооружений охватывают восемь наименований, включая ракетные системы HIMARS, гаубицы, противотанковые ракеты Javelin, барражирующие беспилотники Altius и комплектующие для другого оборудования, пишет Reuters.



Пентагон заявил, что продажа оружия отвечает национальным, экономическим интересам и интересам безопасности США, поддерживая продолжающиеся усилия Тайваня по модернизации своих вооруженных сил и поддержанию "надежного оборонного потенциала".