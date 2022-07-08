FT: Украине нужно больше HIMARS, чтобы изменить ход войны

8 июля 2022, 13:15

На данный момент только четыре HIMARS были развернуты на поле боя.

Но благодаря 70-километровой дальности и высокой точности они используются с большим успехом. Об этом пишет Financial Times.

В воскресенье ракетный удар из HIMARS серьезно повредил крупную российскую авиабазу недалеко от оккупированного Мелитополя. Также ВСУ нанесли успешные удары американской ракетной артиллерийской системой по складам оружия в Донецкой области.Аналитики из Financial Times отмечают, что для перелома хода войны Украине необходимо еще больше HIMARS.