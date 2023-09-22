США объявили о новом пакете помощи Украине на 325$ миллионов

«Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности», - говорится в сообщении американского Министерства обороны.
Что получим:
ракеты ПВО АИМ-9М;
дополнительные боеприпасы к HIMARS;
системы ПВО Avenger;
пулеметы калибра 50 для противодействия беспилотным летательным системам;
155-мм артиллерийские снаряды;
артиллерийские снаряды калибра 105-мм;
ракеты TOW;
противотанковые системы Javelin и AT-4;
более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;
59 легких тактических автомобилей и т.д.