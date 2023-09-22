США объявили о новом пакете помощи Украине на 325$ миллионов

22 сентября 2023, 13:15

«Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности», - говорится в сообщении американского Министерства обороны.

Что получим:

ракеты ПВО АИМ-9М;

дополнительные боеприпасы к HIMARS;

системы ПВО Avenger;

пулеметы калибра 50 для противодействия беспилотным летательным системам;

155-мм артиллерийские снаряды;

артиллерийские снаряды калибра 105-мм;

ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;

59 легких тактических автомобилей и т.д.