Какие выводы сделали США после применения своей техники на поле боя в Украине

17 января 2023, 12:45

В Пентагоне внимательно анализируют слабые места своего вооружения и эффективность новых методов ведения боя, как передает CNN.



Мы рассказываем о главных выводах, к которым пришли военные и разработчики:

Вооружения1. Применение РСЗО HIMARS дало ценную информацию о частоте технического обслуживания комплекса в полевых условиях.2. При таком интенсивном использовании как в Украине, стволы гаубиц M777 теряли внутренние нарезы в стволах. Это делало низкой эффективность стрельбы.3. Тяжелые буксируемые артсистемы, в отличие от самоходных установок, отживают свой век. Их трудно перемещать, разворачивать, им сложнее избегать ответного огня. Эти артсистемы практически невозможно спрятать от наблюдения с воздуха от дронов.4. США поняли, что ударные БПЛА доказали свою эффективность на поле боя. Главным приоритетом для подрядчиков Пентагона будет создание «одноразового оружия» – недорогих ударных дронов. Пентагон надеется добиться себестоимости до 10 000 долларов.5. Компания BAE Systems уже объявила, что разрабатывает новую верхнюю защиту для броневиков, учитывая эффективность дронов-камикадзе.ТактикаДля борьбы с танками ВСУ успешно применили небольшие группы пехоты с системами Stinger и Javelin, которые смогли подойти к ним на близкое расстояние, так как пехота врага отстала.Война – это не только сражения, но и анализ собранных в них данных. США учатся быстро, и их выводы помогут Украине воевать еще эффективней.