"Бандеромобили" ВСУ оснастят американскими "Вампирами"

10 января 2023, 12:45

Компания L3Harris Technologies получила контракт от Пентагона на сумму $40 миллионов на поставку 14 единиц многоцелевой системы вооружения VAMPIRE, сообщает Business Wire.

Переносной комплект VAMPIRE позволит сухопутным войскам Украины нацеливаться и сбивать вражеские беспилотники, а также защищаться от наземных угроз противника.L3Harris установит 14 комплектов VAMPIRE на автомобили, предоставленные правительством США, для оперативной боевой поддержки на поле боя. Четыре системы будут поставлены к середине 2023 года, а ещё десять — к концу 2023 года.