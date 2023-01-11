Новые Т-72, САУ Archer, системы VAMPIRE и другая техника для ВСУ

11 января 2023, 10:45

Пентагон заключил контракт на поставку ракетных систем VAMPIRE для Украины. Стоимость контракта составляет $40 млн, сообщает пресс-служба L3Harris. А это, кстати, эффективная штука против дронов.

Швеция предоставит Украине САУ Archer, заявил глава МИД Швеции. Установки для ВСУ будут переданы в одном из следующих пакетов военной помощи. Archer считается самой быстрой самоходной гаубицей в мире. Аппарат зарядки позволяет выпускать шесть снарядов за 30 секунд по разным траекториям.Чехия передаст Украине новую партию танков Т-72. Премьер Чехии Петр Фиала написал короткое пожелание украинским защитникам на танке Т-72.Минобороны Великобритании заявило, что в 2023 году Великобритания достигнет или превысит уровень прошлогодней военной поддержки Украины.США думают об отправке боевых бронированных машин Stryker в Украину.