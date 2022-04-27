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27 апреля 2022, 9:45
FH77 BW "Archer" - высокоточные 155 мм гаубицы из Швеции
Швеция передаёт своих гаубицы 155 мм FH77 BW «Archer»- сообщает svt.
Время старта 14 секунд, за 2,5 минуты полностью автоматическая система насыпает 21 155-мм снаряд на дальность до 50 км.
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