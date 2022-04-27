FH77 BW "Archer" - высокоточные 155 мм гаубицы из Швеции

27 апреля 2022, 9:45

Швеция передаёт своих гаубицы 155 мм FH77 BW «Archer»- сообщает svt.

Время старта 14 секунд, за 2,5 минуты полностью автоматическая система насыпает 21 155-мм снаряд на дальность до 50 км.