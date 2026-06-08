TP-Link анонсує Archer 8 — першу платформу Wi-Fi 8 роутерів

8 июня 2026, 8:45

TP-Link Systems анонсує Archer 8 — першу платформу Wi-Fi 8 роутера компанії, побудовану на основі нової специфікації IEEE 802.11bn, зосередженої на надвисокій надійності.

Запланований до виходу в жовтні 2026 року, Archer 8 є наступним кроком TP-Link до забезпечення більш стабільного підключення з низькими затримками, розробленого для щільних і вимогливих домашніх середовищ.

У міру зростання кількості підключених пристроїв у домі, компанія TP-Link вважає, що наступне покоління Wi-Fi має вийти за межі пікової теоретичної швидкості та зосередитись на підвищенні надійності в реальних умовах. Archer 8 розроблений для вирішення типових проблем, з якими стикаються користувачі: нестабільна швидкість у різних кімнатах, перевантаження від багатьох підключених пристроїв, нестабільний роумінг у mesh-мережах і затримки під час ігор, відеодзвінків та стрімінгу.

«Wi-Fi завжди оцінювався за піковою теоретичною пропускною здатністю, але реальні мережі в будинках поводяться інакше, — зазначив Chen Zhiting, генеральний директор TP-Link Україна — Archer 8 розроблений для умов, в яких насправді живуть користувачі: багато пристроїв у мережі, перешкоди від повсякденних бездротових пристроїв, стіни і перекриття між роутером і користувачем. Результат — менші затримки, стабільна продуктивність в умовах перешкод і надійне покриття по всьому будинку».

Реальні лабораторні дані, що підтверджують переваги Wi-Fi 8

В TP-Link провели контрольоване внутрішнє лабораторне тестування, порівнюючи ранні реалізації Wi-Fi 8 з Wi-Fi 7 в умовах симуляції реального домашнього середовища. Компанія вважає, що ці результати є одним із найбільш наочних прикладів того, як Wi-Fi 8 покращує реальний досвід користувача поза межами теоретичних пікових швидкостей.

Початкове тестування показало вимірювані покращення на рівні протоколу за порівнянних відстаней і умов сигналу, зокрема:

• До 33% вища пропускна здатність завдяки вдосконаленій модуляції та покращенням кодування — для підтримки вищих і стабільніших швидкостей на великих відстанях

• До 24% вища пропускна здатність завдяки технологіям нерівної модуляції, розробленим для підвищення стабільності при змінній якості сигналу в просторових потоках

• До 15% покращення пропускної здатності між кількома точками доступу в умовах інтенсивних перешкод завдяки вдосконаленій координації просторового повторного використання

• До 30% покращення продуктивності сигналу у багатоповерхових середовищах для підключень одного пристрою і 10–20% у середовищах з кількома пристроями завдяки вдосконаленій антенній архітектурі та AI-оптимізації від TP-Link

• Покращення чутливості прийому на 1–3 дБ на діапазонах 5 ГГц та 6 ГГц завдяки вдосконаленій радіочастотній оптимізації — для більш надійного покриття по всьому будинку

Разом ці покращення спрямовані на зниження значних просадок швидкості, підвищення стабільності при роботі з кількома пристроями, посилення продуктивності mesh-мережі та підтримку низьких затримок в умовах складних мережевих середовищ.



Конструкція Archer 8: преміальне залізо для нової ери домашніх мереж

TP-Link Archer 8 встановлює новий стандарт у дизайні роутерів, поєднуючи витончене виконання з точною інженерією.

Розроблений у мінімалістичній архітектурній формі, Archer 8 поєднує вишукану естетику з інженерією, орієнтованою на продуктивність. Деталі, зокрема мікрорельєфна текстура, точні контури та м'яке фронтальне емісійне підсвічування, формують тактильний і візуальний досвід, покликаний виглядати витончено, сучасно і виразно преміально.

За зовнішнім виглядом Archer 8 поєднує вдосконалену теплову інженерію, антенну архітектуру, радіочастотну оптимізацію та AI-мережевий інтелект у платформу, розроблену для більш стабільної продуктивності в реальних умовах все більш вимогливих домашніх середовищ.



Повний портфель Wi-Fi 8

Archer 8 є першим кроком у широкому портфелі Wi-Fi 8, розробленому для забезпечення підключення наступного покоління в різних сценаріях домашніх мереж — від флагманських домашніх роутерів і mesh-систем для всього будинку до портативних роутерів для подорожей і клієнтських пристроїв.

Запланована лінійка та строки появи:

Пристрій Опис Доступність

Archer 8 Wi-Fi 8 роутер Жовтень 2026

Deco 8 Wi-Fi 8 Mesh-система I квартал 2027

Roam 8 Wi-Fi 8 роутер для подорожей II квартал 2027

Підсилювачі та адаптери Wi-Fi 8 II квартал 2027



Разом портфель продукції представляє найбільш ранню та найповнішу стратегію виходу споживчого Wi-Fi 8 з усіх анонсованих на сьогодні — розроблену для забезпечення надвисокої надійності, низьких затримок і більш стабільної продуктивності в реальних умовах по всьому підключеному домашньому середовищу.

Регіональна доступність і кінцеві технічні характеристики продуктів будуть відрізнятись залежно від ринку та будуть оголошені ближче до виходу.