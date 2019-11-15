Обзор роутера TP-Link Archer C2300

15 ноября 2019, 17:23

Для обычного пользователя вполне достаточно стандартного простенького роутера, который будет обеспечивать стабильный сигнал для серфинга в интернете и скачивания мультимедиа.

Первые сложности с таким оборудованием могут возникнуть после приобретения устройств для трансляции стримов или игровой приставки, требующих высококачественного соединения. А еще сигнал может глючить в частных дома или квартирах, которые имеют много комнат или толстые межкомнатные стены.

Решением проблемы становится покупка более мощного роутера, например, TP-Link Archer C2300.

Что в комплекте?

Комплектация роутера ничем не отличается от других моделей. Стандартно в коробке имеется блок питания для подключения к электросети, 3 антенны, Ethernet-кабель и документация – инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

Настройка оборудования и подготовка к работе выполняется через специальное приложение на смартфоне или посредством подключения к ноутбуку и использования панели администрирования в браузере. Если пользователю необходимо иметь доступ к настройкам удаленно, то ему следует создать аккаунт в облачном сервисе компании, изготавливающей роутеры.

Внешний вид оборудования

Посмотрев галерею с фото на сайте производителя, можно убедиться, что данная модель роутера выглядит намного интереснее прошлых. Глянцевая крышка занимает здесь только лишь половину корпуса, остальное пространство перфорированное и имеет ромбовидный узор. Отдельный акцент сделан на длинной кнопке, она делит глянцевую часть роутера пополам. Она плавно переходит в панель, где расположены индикаторы работы. Именно с помощью этой кнопки их можно отключить, если оборудование стоит на виду и ночью мешает спать миганием своих диодов.

TP-Link Archer C2300 имеет нестандартное расположение интерфейсных портов. Если в других моделях они находятся на тыльной панели, то у данной часть сбоку. Сзади производитель расположил гнездо питания, WAN-порт, кнопку для включения устройства и 4 LAN-порта. Слева кнопка выключения Wi-Fi, и активации WPS. Возле них находится пара USB-разъемов.

Функциональность

Среди важных плюсов Archer C2300 следует выделить его высокие характеристики. Так при работе по стандарту 802.11ac он гарантирует скорость до 1625 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц, и до 600 Мбит/с в 2,4 ГГц. Роутер поддерживает технологию MU-MIMO, благодаря которой возможно подключение и взаимодействие с несколькими клиентскими устройствами сразу. Этих данных вполне достаточно для пользователей, которым от устройства необходим лишь устойчивый беспроводной сигнал интернета. Но на самом деле у роутера функций на порядок больше.

Технология Range Boost значительно расширяет диапазон сети. Но, разумеется, это зависит от материалов, из которых изготовлены окружающие объекты. Стабилизация сигнала возложена на технологию Beamforming.

Два USB-разъема TP-Link Archer C2300 предназначен для подключения внешнего накопителя и принтера. Это удобно для владельцев ноутбуков, поскольку такое оборудование больше не придется переносить, его можно будет установить непосредственно возле роутера. А пользователям Mac доступна и ещё одна функция – удаленное резервное копирование посредством Time Machine.

Роутер Archer C2300 позволяет организовывать до двух гостевых сетей. В нем есть встроенный «родительский контроль», ограничивающий доступ детей к нежелательному контенту на сайтах в интернете, а также встроенный антивирус от TrendMicro.

По мнению экспертов TopCasinoExpert TP-Link Archer C2300 отлично подходит для людей, увлекающихся играми, требующими устойчивого интернет-соединения, или любящих проводить время в онлайн-казино. Он обеспечивает стабильный уровень сигнала даже для гаджетов, находящихся на значительном удалении от роутера. Это позволяет не переживать, что в процессе игры будут наблюдаться «лаги» или дисконнекты из-за обрывов связи. Можно сделать вывод, что роутер TP-Link Archer C2300 отлично подойдет как для квартиры, так и для загородного дома, построенного в несколько этажей.