10 января 2023, 11:15

Швеция готовит для ВСУ САУ Archer

Премьер-министр Швеции заявил, что страна готовится к передаче Украине САУ Archer.

Archer считается одной из лучших артиллерийских систем в мире.
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