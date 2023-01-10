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10 января 2023, 11:15
Швеция готовит для ВСУ САУ Archer
Премьер-министр Швеции заявил, что страна готовится к передаче Украине САУ Archer.
Archer считается одной из лучших артиллерийских систем в мире.
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