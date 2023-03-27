27 марта 2023, 8:45

Польша значительно нарастит производство артиллерийских снарядов для Украины, — сообщает премьер-министр Тадеуш Моравецкий.

По данным BBC производством займётся компания Dezamet. Как рассказал журналистам Моравецкий, правительство планирует сформировать для предприятия новые заказы на боеприпасы.Это позволит создать на заводских мощностях несколько тысяч дополнительных рабочих мест и частично покрыть потребности ВСУ.Dezamet, который производит боеприпасы для артиллерии, минометов и гранатометов, является одним из более 50 предприятий группы PGZ, производящих оружие.