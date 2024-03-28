США наращивают закупки тротила у Турции

28 марта 2024, 9:45

США ведут переговоры о наращивании поставок взрывчатых веществ из Турции для увеличения производства артиллерийских снарядов.

Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на официальных лиц.Отмечается, что Вашингтон нуждается в большем количестве боеприпасов на фоне продолжающейся военной помощи Украине. Вloomberg добавило, что Турция в 2024 г. также станет крупнейшим поставщиком самих артиллерийских снарядов в США.22 февраля представитель Пентагона подтвердил, что металлические детали для 155-миллиметровых снарядов будут производиться на предприятиях в США, созданных в сотрудничестве с компаниями из турецкого оборонного сектора.