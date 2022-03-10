ВСУ разбили дивизион ракетных комплексов "Искандер"

10 марта 2022, 21:06

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нейтрализовали группу российских оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", которые оккупанты завезли на территорию Украины для осуществления ракетных обстрелов.

Об этом Оперативное командование "Север" Сухопутных сил ВСУ сообщило в Facebook."На черниговском направлении одно из подразделений оперативного командования "Север" уничтожило дивизион "Искандер-М", которые обстреливали мирное население", — сказано в сообщении.Напомним, в среду, 9 марта, Оперативное командование "Север" сообщило об успешных действиях украинских военных на черниговском направлении.Так, бойцы ВСУ уничтожили передовой пункт управления оккупантов, а также нейтрализовали несколько колонн с техникой оккупантов.Ранее мы также сообщали, что в Черниговской области украинские военные уничтожили колонну российских топливозаправщиков, которая снабжала горючим передовые подразделения неприятеля.Кроме того, в ночь на 7 марта украинская артиллерия накрыла аэродром Чернобаевка возле Херсона, который находился под контролем оккупантов. В результате обстрела было уничтожено не менее 30 вертолетов ВКС России, которые находились на стоянке.