Россия стягивает зенитно-ракетные силы на север Крыма - "Схемы"

9 мая 2022, 11:45

Спутник зафиксировал стягивание зенитно-ракетных сил армии РФ на север оккупированного Крыма – в село Филатовка, расположенное вблизи Херсонской области.

На снимках, которые есть в распоряжении журналистов, заметно увеличение российской военной техники, среди которой – зенитные и ракетные комплексы.Российские военные разместили технику в селе Филатовка на двух участках населенного пункта."По виду можно сказать, что это один из трех видов зенитно-ракетных комплексов, а именно: ракетная система залпового огня "Смерч", противовоздушный комплекс С-300 или оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", – рассказал "Схемам" военный эксперт.