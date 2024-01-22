Вблизи Севастополя ВСУ потопили российский корвет — ISW

22 января 2024, 12:45

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские удары по оккупированному Крыму в конце декабря 2023 года потопили вражеский корвет класса "Тарантул".

Партизаны из "Атеш" сообщили 18 января, что обнаружили корвет в Графской бухте Севастополя, а спутниковые снимки с координатами, предоставленные партизанами, подтверждают, что корвет затонул между 28 и 31 декабря 2023 года.

Российские и крымские оккупационные чиновники утверждали, что российские войска отразили удары украинских воздушных и морских беспилотников по Севастополю 28 и 30 декабря 2023 года.

По мнению аналитиков, это говорит о том, что недавняя ударная кампания Украины против оккупированного Крыма, возможно, была более успешной, чем до сих пор утверждали открытые источники.



*Пограничные сторожевые корабли проекта 205П «Тарантул» — тип советских патрульных катеров. Проект был разработан в середине 1960-х годов на базе ракетных катеров проекта 205. Технические характеристики судна: длина — 39,94 метра, скорость — 35,6 узла, экипаж — 30 человек.