Возле Крыма произошло землетрясение

3 февраля 2026, 8:45

На сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра говорится, что землетрясение магнитудой 4,8 произошло вблизи оккупированного Крыма — в 78 км к северо-западу от Керчи и в 35 км от Щелкино, на глубине 10 км.



Судя по карте, эпицентр находился в Азовском море.