На сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра говорится, что землетрясение магнитудой 4,8 произошло вблизи оккупированного Крыма — в 78 км к северо-западу от Керчи и в 35 км от Щелкино, на глубине 10 км.
Судя по карте, эпицентр находился в Азовском море.
3 февраля 2026, 8:45
Возле Крыма произошло землетрясение
На сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра говорится, что землетрясение магнитудой 4,8 произошло вблизи оккупированного Крыма — в 78 км к северо-западу от Керчи и в 35 км от Щелкино, на глубине 10 км.
Оцените новость: