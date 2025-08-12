В Крыму оценили вероятность землетрясения вслед за Турцией

12 августа 2025, 9:15

Произошедшее вчера в Турции землетрясение не несет никаких рисков для Крыма, сообщил директор Института теории прогноза землетрясений Академии наук Петр Шебалин.

По его словам, сейсмической связи между Крымом и Турцией нет. На таких больших расстояниях землетрясения в Турции непосредственно не влияют на ситуацию на полуострове.«Крыму абсолютно ничего не грозит. Никаких последствий в Крыму не стоит ждать, потому что землетрясение ощущалось достаточно локально на не очень больших расстояниях от эпицентра», - сказал эксперт.Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Турции 10 августа. Эпицентр находился в провинции Балыкесир на западе страны. На данный момент известно об одном погибшем и 30 пострадавших.