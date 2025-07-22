Мощное землетрясение угрожает Крыму до 2027 года

22 июля 2025, 10:15

По словам доктора физико-математических наук, ведущего научного сотрудника Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Дмитрия Гриня, самое сильное землетрясение в истории Украины произошло в 1927 году в Крыму. Тогда было разрушено 70% Ялты, а мощность толчков достигала 7 баллов.

"В сейсмике есть понятие столетнего срока. Такие события, как правило, повторяются каждые 100 лет плюс-минус несколько лет. Следовательно, ожидания по Крыму достаточно серьезные", - объясняет ученый.Сейсмологи считают, что мощные подземные толчки могут снова накрыть полуостров уже к 2027 году.