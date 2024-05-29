Україна у червні отримає десятки тисяч снарядів калібру 155 мм

Про це повідомив прем'єр Чехії Петр Фіала перед початком зустрічі лідерів країн ЄС.
Спочатку передбачалося, що у рамках чеської ініціативи буде закуплено 800 тис. снарядів.
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