29 мая 2024, 9:45

Україна у червні отримає десятки тисяч снарядів калібру 155 мм

Про це повідомив прем'єр Чехії Петр Фіала перед початком зустрічі лідерів країн ЄС.

Спочатку передбачалося, що у рамках чеської ініціативи буде закуплено 800 тис. снарядів.


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