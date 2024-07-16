З вересня Україна отримуватиме від 80 до 100 тисяч снарядів в місяць

16 июля 2024, 13:45

В інтерв'ю порталу CTK лідер держави повідомив, що в липні-серпні в країну надходитиме 50 тис. боєприпасів в рамках чеської ініціативи, а вже в вересні ця кількість зросте до 100 тис.

Також Павел прокоментував зустріч НАТО в Вашингтоні та зазначив, що "Володимир Зеленський задоволений результатами зустрічі".Однак, за словами чеського президента, "необхідно усвідомлювати, що росія має більші ресурси, ніж Україна". Петр вважає, що суттєвого прориву на лінії фронту найближчим часом очікувати не доводиться та "в нинішніх умовах їх швидко повернути нереально", тому "Захід має спробувати переконати росію, що вона не може досягти якогось значного успіху на полі бою, який би посадив її за стіл переговорів". Павел додав, що Україну потрібно одночасно забезпечити всім необхідним для оборони.