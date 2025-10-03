ГлавнаяНовости
3 октября 2025, 12:15

Польща лідер Європи за темпами росту продажів електромобілів

У серпні 2025 року кількість зареєстрованих електрокарів у країні зросла на 237% у порівнянні з минулим роком — це найвищий показник серед усіх країн ЄС.

Крім того, Польща увійшла до десятки європейських лідерів за загальною кількістю нових реєстрацій електромобілів у серпні.


