Польща лідер Європи за темпами росту продажів електромобілів

3 октября 2025, 12:15

У серпні 2025 року кількість зареєстрованих електрокарів у країні зросла на 237% у порівнянні з минулим роком — це найвищий показник серед усіх країн ЄС.



Крім того, Польща увійшла до десятки європейських лідерів за загальною кількістю нових реєстрацій електромобілів у серпні.