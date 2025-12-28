EcoFlow став партнером проєкту “Доставка казки” від Нової пошти

Цьогоріч EcoFlow Ukraine разом з Новою поштою вирушають містами України, щоб “доставити казку” дітлахам.
Бренд у якості енергетичного партнера дбає, щоб святкова локація завжди була зі світлом, а гості cвяткового шоу — завжди заряджені.
Рішення EcoFlow — надійне джерело живлення для будь-яких сценаріїв: вдома під час блекаутів рятують від багатогодинної темряви, в офісі допомагають живити техніку та підтримувати штатний робочий режим, на відпочинку заряджають гаджети та дозволяють завжди залишатися на зв’язку.
Енергетична стабільність та підтримка — одні з ключових пріоритетів роботи. Саме тому EcoFlow Ukraine долучився до святкової ініціативи Нової пошти та із партнером відправився у подорож Україною, щоб “доставити казку” дітлахам.
З 28 листопада по 11 січня діти в 14 містах України можуть завітати до інтерактивно-святкового траку Нової пошти та побачити виставу “Казкове відділення”. Стабільне джерело живлення на локації забезпечують найпотужніші рішення EcoFlow — портативні зарядні станції DELTA Pro та DELTA Pro 3 у комплекті з додатковими батареями. Це зручні та ергономічні пристрої, що можуть використовувати на постійній основі вдома або в дорозі завдяки своїй мобільності.
EcoFlow Ukraine на різдвяно-новорічні свята буде енергетичним чарівником для наймолодших українців та їхніх батьків, даруватиме святковий настрій та позитивні емоції. Компанія висловлює вдячність Новій пошті за яскраву ініціативу та можливість бути частиною команди.
Дізнайтеся більше про проєкт та умови реєстрації: https://novaposhta.ua/dostavka_kazky/