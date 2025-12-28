EcoFlow став партнером проєкту “Доставка казки” від Нової пошти

28 декабря 2025, 22:29

Цьогоріч EcoFlow Ukraine разом з Новою поштою вирушають містами України, щоб “доставити казку” дітлахам.

Бренд у якості енергетичного партнера дбає, щоб святкова локація завжди була зі світлом, а гості cвяткового шоу — завжди заряджені.