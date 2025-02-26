Щонедільна знижка 25% на відправку у поштоматах Нової пошти повертається

26 февраля 2025, 13:15

Нова пошта знову запустила акцію, яка дозволяє економити ще більше.

Щонеділі з 23 лютого до 30 березня 2025 року користувачі поштоматів можуть скористатися знижкою у 25% на відправку та пакування посилок вагою до 2 кг.

Щоб скористатися пропозицією, необхідно створити нове відправлення через мобільний застосунок Нової пошти, покласти незапаковану посилку у комірку поштомату та активувати опцію "Пакування". Далі роботу візьмуть на себе кур’єри компанії — вони запакують посилку, а система автоматично нарахує знижку на обидві послуги.Ця акція поширюється по всій території України, але виключно на відправлення типу "Посилка" вагою до 2 кг та не діє для відправлень категорії "Документи".