Нова пошта перетнула позначку 30 000 поштоматів — ювілейний встановлено у Києві

9 октября 2025, 15:15

На початку жовтня Нова пошта досягла нового етапу розвитку своєї мережі — компанія перетнула позначку 30 000 поштоматів по всій Україні.

Наразі компанія має одну з найрозгалуженіших мереж автоматизованих точок доставки в Європі.



Ювілейний поштомат Нової пошти з’явився у столиці — на Дарницькому бульварі, 23. Він прикрашений українським орнаментом і цитатою Тараса Шевченка.



Сьогодні мережа Нової пошти налічує понад 30 600 поштоматів по всій Україні — найбільшу кількість автоматизованих точок доставки в межах однієї країни в Європі.



Станом на 6 жовтня компанія має 44 983 точки сервісу, серед яких 14 336 — відділення. Лише за останній рік встановлено понад 8 000 нових поштоматів, а за останній тиждень — ще 259.«Поштоматна доставка – це глобальний тренд, який швидко набирає обертів і в Україні. Ми плануємо інвестувати у розвиток мережі поштоматів близько 1 млрд грн до кінця 2025 року», – зазначає директор департаменту поштоматів Нової пошти Артур Куделін.Попит на такий вид доставки постійно зростає, адже для клієнтів це про зручність, швидкість і доступність 24/7. А для бізнесу — про нові точки контакту, підвищення лояльності й розширення охоплення.Якщо три роки тому через поштомати проходило менше ніж 10 млн відправлень на рік, то зараз ця цифра сягнула 46 млн. До кінця 2025 року компанія планує вийти на 75 млн доставок.“Ми бачимо чітку динаміку: відкриття поштомату (наприклад, біля котеджного містечка) одразу стимулює зростання онлайн-покупок у цьому районі. Тому збільшення мережі сприяє розвитку цілої екосистеми онлайн-торгівлі загалом», – додає Куделін.Окрім розширення географії, компанія модернізує функціональність поштоматів:понад 4 000 пристроїв працюють на сонячних панелях;діє послуга «Камера схову» — для тимчасового зберігання чи передачі речей;компанія встановлює поштомати в університетах, лікарнях, гуртожитках, готелях і офісних центрах.До встановлення ювілейного поштомата приурочено акцію «Відправляй за 30 грн з поштомата № 30000». Протягом жовтня — до 31 числа включно — усі відправлення з цього поштомата можна здійснити за символічною ціною 30 грн у будь-який інший поштомат чи відділення в Україні.