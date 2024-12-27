Нова пошта опрацювала рекордну кількість посилок за одну добу – 2,24 млн

27 декабря 2024, 13:15

23 грудня 2024 року Нова пошта досягла нового рекорду, опрацювавши 2 245 336 відправлень за добу.

Найбільш популярними товарами, які доставила компанія в цей період стали одяг, товари для дому і декоративна косметика.

«Цей рекорд належить не тільки нам - це рекорд усіх, хто скористався нашими послугами. Найбільшою мірою це рекорд і заслуга тих підприємців, чиї товари ми доставили й чиї компанії продовжують працювати та розвиватися. Попри постійні ракетні обстріли, попри погіршення умов ведення бізнесу, попри підняття податків і ріст регуляторного тиску», — прокоментував співвласник Нової пошти Володимир Поперешнюк.Цей рекорд також став можливим завдяки співробітникам Нової пошти, які роблять все можливе, щоб посилки були опрацьовані та доставлені отримувачу якомога скоріше.Минулого року напередодні свят Нова пошта так само встановлювала рекорд з кількості відправлень. 18 грудня 2023 року компанія опрацювала 2 012 943 посилок по всій Україні.