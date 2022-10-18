Тепер отримати посилку на Нова пошта зможе людина, якій ви це доручили

18 октября 2022, 15:45

Відтепер через мобільний додаток Нової пошти можна надати право людині, якій ви довіряєте, отримати посилку за вас та сплатити її, у разі необхідності.



Цей сервіс безкоштовний та діє виключно для отримання відправлень у поштоматі та відділенні із оголошеною вартістю до 30 тисяч гривень.



Як доручити можливість отримати посилку через мобільний застосунок:

1. Знайти необхідну посилку у пункті «Мої посилки».

2. У розділі «Керування посилкою» обрати сервіс - «Інший отримувач».

3. Вказати номер телефону людини, якій надаєте право отримати посилку, та натиснути «Доручити».

4. Автоматично людина отримає пуш-повідомлення у свій мобільний застосунок Нової пошти, що їй надали дозвіл на отримання посилки. Якщо у довіреної особи не встановлений мобільний застосунок Нової пошти, то вона отримає повідомлення на телефон у вайбер або смс.



Варто зауважити, що право на отримання посилки можна скасувати. Для цього необхідно у мобільному додатку знайти потрібну посилку та у розділі «Керувати посилкою» натиснути «Скасувати довіреність».



Замовити сервіс «Інший отримувач» може тільки отримувач і виключно через мобільний застосунок Нової пошти. Але якщо посилку замовлено «Особисто в руки», то змінити отримувача неможливо.

Щоб отримати довірену посилку у відділенні, необхідно повідомити оператора, що використовуєте сервіс «Інший отримувач», назвати спеціальний код та номер посилки, який прийшов у повідомленні.