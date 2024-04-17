Нова пошта відкрила четверте відділення в Чехії

17 апреля 2024, 12:15

Ліберець став третім чеським містом, де компанія відкрила власне відділення Nova Post. У відділенні можна відправити та отримати посилки вагою до 30 кг.

Відділення Nova Post працює у м. Ліберець за адресою Dr. M. Horákové 11/76 з понеділка по суботу. Термін доставки – від 5 робочих днів.Вартість доставки з України у Чехію:· Документи до 1 кг - 500 грн· Посилки до 2 кг – 550 грн· Посилки до 10 кг – 850 грн· Посилки до 30 кг –1800 грнКрім того, українці можуть замовити доставку кур’єром Nova Post до 200 кг з України на будь-яку адресу у Ліберці. Доставка кур’єром сплачується додатково +100 грн для відправлень до 30 кг, або +250 грн за кожні 100 кг.

“Задля комфорту наших клієнтів ми продовжуємо розвиток мережі по всій території Чехії. Цього року ми плануємо відкрити відділення у містах Пльзень, Острава та Чеське Будейовіце, а також збільшити кількість пунктів видачі посилок, щоб стати до клієнта ще ближчими,”- розповідає Андрій Артеменко, СЕО Nova Post в Чехії.

Нагадаємо, що Нова пошта вже відкрила 89 відділень у Естонії, Польщі, Литві, Латвії, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині, Італії, Угорщині та Молдові.