17 апреля 2024, 12:15

Нова пошта відкрила четверте відділення в Чехії

Ліберець став третім чеським містом, де компанія відкрила власне відділення Nova Post. У відділенні можна відправити та отримати посилки вагою до 30 кг.

Відділення Nova Post працює у м. Ліберець за адресою Dr. M. Horákové 11/76 з понеділка по суботу. Термін доставки – від 5 робочих днів.

Вартість доставки з України у Чехію:

·        Документи до 1 кг - 500 грн

·        Посилки до 2 кг – 550 грн

·        Посилки до 10 кг – 850 грн

·        Посилки до 30 кг –1800 грн


Крім того, українці можуть замовити доставку кур’єром Nova Post до 200 кг з України на будь-яку адресу у Ліберці. Доставка кур’єром сплачується додатково +100 грн для відправлень до 30 кг, або +250 грн за кожні 100 кг.

“Задля комфорту наших клієнтів ми продовжуємо розвиток мережі по всій території Чехії. Цього  року ми плануємо відкрити відділення у містах Пльзень, Острава та Чеське Будейовіце,  а також збільшити  кількість  пунктів видачі посилок, щоб стати до клієнта ще ближчими,”-  розповідає Андрій Артеменко, СЕО Nova Post в Чехії.

Нагадаємо, що Нова пошта вже відкрила 89 відділень у Естонії, Польщі, Литві, Латвії, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині, Італії, Угорщині та Молдові.


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