Нова пошта відкрила перше відділення у Гамбурзі

3 октября 2023, 13:15

Перше відділення у Гамбурзі та вже третє відділення Nova Post у Німеччині. Тепер українці у Гамбурзі та навколишніх населених пунктах можуть відправляти речі додому та швидко отримувати посилки з України.

Відділення розташоване за адресою: м. Гамбург, Hammerbrookstraße 73, 20097.

У ньому можна відправляти та отримувати документи, посилки та вантажі до 100 кг з понеділка по суботу. Термін доставки в Україну — від 5 днів.



“Ми швидко розвиваємо власну мережу відділень в Німеччині. До кінця року ми відкриємо ще 17 відділень у Мюнхені, Франкфурті-на-Майні, Кельні, Дюссельдорфі, Дрездені тощо. Крім того, найближчим часом ми плануємо надати можливість нашим клієнтам отримувати посилки з України в поштомати та пункти видачі у магазинах,”- сказав Сергій Симонов, СЕО Nova Post у Німеччині.



Нагадаємо, у Німеччині українці можуть відправляти через відділення Nova Post у Берліні та замовити кур'єра Nova Post на будь-яку адресу по всій країні.