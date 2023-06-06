Nova Post в Чехії - компанія відкрила перше відділення у Празі

6 июня 2023, 15:45

Чехія стала четвертою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post. До цього компанія відкрила відділення в Польщі, Литві та Молдові.



Відтепер українці в Чехії можуть легко відправляти речі додому, в Україну, та швидко отримувати від рідних посилки, документи та навіть вантажі. Відділення Nova Post запрацювало у Празі за адресою Pod Višňovkou 1664/29 та щоденно приймає документи, посилки та вантажі вагою до 1000 кг для відправки та отримання.

«Ми маємо експертизу у швидкості доставки, багаторічний досвід у кросбордингових послугах та новітні розробки для клієнтів. Ми доставимо в Чехію будь-які товари з усього світу у найкоротші терміни. А також полегшимо вихід чеських компаній на український споживчий ринок, де на них чекають понад 30 млн клієнтів. Вже цього року ми відкриємо додаткові відділення Nova Post в Празі та Брно та інвестуємо у розвиток компанії в Чехії 3 млн чеських крон», — прокоментував відкриття Вячеслав Климов, співвласник групи компаній Нова пошта.



Тимчасовий повірений у справах України в Чехії пан Віталій Усатий став поважним гостем на відкритті та першим відправив в Україну вітальну листівку.



«З 24 лютого 2022 року ми є свідками подій, які сприймаємо як найбільшу кризу в історії Європи 21-го століття. Вторгнення спричинило надзвичайні економічні явища, та попри щоденні виклики, українській бізнес проявляє неабияку адаптивність, стійкість й незламність.



Приклад успішного приватного бізнесу — Нова пошта. Компанія невпинно продовжує здійснювати доставку як у деокуповані райони України та до лінії фронту, так і за кордон. Впевнений, що професійна робота фахівців Нової пошти сприятиме налагодженню взаємовигідної співпраці українських і чеських компаній та залученню інвестицій для якнайшвидшої відбудови України. Розширення географії діяльності Нової пошти в європейських країнах підтвердило конкурентоздатність вітчизняного бізнесу у наданні якісних послуг на рівні світових стандартів», — зазначив Віталій Усатий, Тимчасовий повірений у справах України в Чехії.



Відділення відкрито для клієнтів щоденно. Термін доставки — від 5 робочих днів.

Вартість доставки з України в Чехію:· документи - 250 грн;· посилки до 2 кг - 400 грн;· посилки до 10 кг - 600 грн;· посилки до 30 кг - 1200 грн;· вантажі від 31 кг до 1000 кг - 40 грн за 1 кг ваги.