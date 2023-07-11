11 июля 2023, 14:45

Нова пошта запустила послугу доставки у поштомати та пункти видачі в Чехії

Відтепер доставку документів та посилок вагою до 10  кг з України в Чехію можна замовити не тільки на адресу отримувача чи у відділення Nova Post, але й у 2700 партнерських поштоматів та пунктів видачі.

Відправлення можна оформити як з України, так і у відділенні Nova Post в Празі з доставкою в поштомат або пункт видачі у будь-якому місті в Чехії. Термін доставки з  України в  поштомат чи пункт видачі в Чехії — від 5 робочих днів. Термін  зберігання посилки  в поштоматі-  3 доби,  а далі вона буде переадресована на відділення Nova Post. У пункті видачі  посилка може  чекати  отримувача  5 діб.




«Ми прагнемо стати ще ближчими до наших клієнтів, де б вони не знаходились,  а отже вдячні партнерам GLS і Alza за швидку інтеграцію та спрямованість на задоволення потреб користувачів. Відтепер українцям, які мешкають по всій території Чехії, окрім відділень Nova Post і адресної доставки, доступні понад 2700 партнерських поштоматів та пунктів видачі. Завдяки цьому партнерству посилки  в Чехії  можна отримувати  24/7, поруч з  домом та у комфортний час», —  прокоментував Володимир Стеренчук, СЕО Nova Post  в Чехії.

Звертаємо увагу, що максимальний розмір відправлення у поштомат – 50х50х50 см, в пункт видачі – 100х50х50 см.

Вартість доставки з України в Чехію в пункти видачі GLS і поштомати  AlzaBox залишаються на рівні тарифу на доставку у відділення Nova Post  в Чехії:

·        документи – 250 грн

·        посилки до 2 кг – 400 грн

·        посилки до 10 кг – 600 грн

Вартість доставки у поштомат або пункт видачі між містами в Чехії:

·        документи – 60 CZK

·        посилки до 2 кг – 70 CZK

·        посилки до 10 кг – 110 CZK

Як отримати посилку в поштоматі AlzaBox:

1.  На дисплеї поштомату введіть код авторизації з SMS або електронного листа.

2.  Після введення коду авторизації, відкриється ваша комірка.

3.  Заберіть посилку.

4.  Щільно закрийте комірку поштомату.

Як отримати посилку в пункті видачі GLS:

1.  Назвіть PIN-код з SMS-повідомлення.

2.  Отримайте посилку


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