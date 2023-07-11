Нова пошта запустила послугу доставки у поштомати та пункти видачі в Чехії

11 июля 2023, 14:45

Відтепер доставку документів та посилок вагою до 10 кг з України в Чехію можна замовити не тільки на адресу отримувача чи у відділення Nova Post, але й у 2700 партнерських поштоматів та пунктів видачі.



Відправлення можна оформити як з України, так і у відділенні Nova Post в Празі з доставкою в поштомат або пункт видачі у будь-якому місті в Чехії. Термін доставки з України в поштомат чи пункт видачі в Чехії — від 5 робочих днів. Термін зберігання посилки в поштоматі- 3 доби, а далі вона буде переадресована на відділення Nova Post. У пункті видачі посилка може чекати отримувача 5 діб.





«Ми прагнемо стати ще ближчими до наших клієнтів, де б вони не знаходились, а отже вдячні партнерам GLS і Alza за швидку інтеграцію та спрямованість на задоволення потреб користувачів. Відтепер українцям, які мешкають по всій території Чехії, окрім відділень Nova Post і адресної доставки, доступні понад 2700 партнерських поштоматів та пунктів видачі. Завдяки цьому партнерству посилки в Чехії можна отримувати 24/7, поруч з домом та у комфортний час», — прокоментував Володимир Стеренчук, СЕО Nova Post в Чехії.



Звертаємо увагу, що максимальний розмір відправлення у поштомат – 50х50х50 см, в пункт видачі – 100х50х50 см.



Вартість доставки з України в Чехію в пункти видачі GLS і поштомати AlzaBox залишаються на рівні тарифу на доставку у відділення Nova Post в Чехії:



· документи – 250 грн



· посилки до 2 кг – 400 грн



· посилки до 10 кг – 600 грн



Вартість доставки у поштомат або пункт видачі між містами в Чехії:



· документи – 60 CZK



· посилки до 2 кг – 70 CZK



· посилки до 10 кг – 110 CZK



Як отримати посилку в поштоматі AlzaBox:



1. На дисплеї поштомату введіть код авторизації з SMS або електронного листа.



2. Після введення коду авторизації, відкриється ваша комірка.



3. Заберіть посилку.



4. Щільно закрийте комірку поштомату.



Як отримати посилку в пункті видачі GLS:



1. Назвіть PIN-код з SMS-повідомлення.



2. Отримайте посилку