Нова пошта відкрила друге відділення у Чехії

16 июня 2023, 11:45

Це вже друге відділення Nova Post у Празі. На черзі відкриття мережі у Брно.

Поштове відділення приймає документи та посилки до 30 кг. Воно розташоване за адресою м. Прага,186 00 Za Poříčskou bránou 256/6 та працює щодня, без вихідних.



"Розширення мережі Nova Post у Чехії — це гарна новина для українців, які тепер можуть швидко відправляти рідним посилки та отримувати їх з дому. Також це нові можливості для українського бізнесу, який може знайти нових споживачів як серед місцевого населення, так і серед потужної української діаспори. Зі свого боку чеські підприємці відкривають для себе 30-мільйонний споживчий ринок України. Найближчим часом для зручності наших клієнтів ми запустимо доставку у партнерські поштомати і пункти приймання-видачі посилок у магазинах, а також адресний забір із будь-якого міста Чехії", — прокоментував Володимир Стеренчук, CEO Nova Post у Чехії.

Нагадуємо, що на початку червня у Празі відкрилося вантажне відділення Nova Post, на якому клієнти можуть відправити та отримати відправлення до 1000 кг. Термін доставки від 5 робочих днів.