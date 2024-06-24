Нова пошта відкрила відділення в чеських містах Пльзень та Пардубице

24 июня 2024, 8:45

Тепер для клієнтів в Чехії доступні відділення Нової пошти у 5 містах: Прага, Брно, Ліберець, Пльзень та Пардубице.

У нових відділеннях користувачі можуть отримати та відправити посилки вагою до 30 кг до або з України, а також до/з будь-якої європейської країни, де є відділення Нової пошти (наразі крім Молдови, Румунії та Великої Британії).

Відділення у м. Пльзень працює за адресою Mikulášské nám. 630/2, 326 00, а в місті Пардубице - за адресою: Sladkovského 458, 530 02. Обидва відділення відкриті з понеділка по суботу. Термін доставки з України – від 5 робочих днів. Також клієнти можуть замовити доставку кур'єром на будь-яку адресу у Пльзені чи Пардубице."Задля комфорту наших клієнтів наступними ми відкриємо відділення у містах Острава, Млада Болеслав та Чеське Будейовіце. Ми також плануємо розвивати мережу відділень всередині вже існуючих бізнесів, а отже запрошуємо до співпраці власників магазинів, супермаркетів, коворкінгів, салонів хімчисток одягу та інших,”- розповідає Андрій Артеменко, СЕО компанії в Чехії.Нагадуємо, що Нова пошта вже відкрила відділення у 13 країнах Європи, а саме - Естонії, Польщі, Литві, Латвії, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині, Італії, Іспанії, Угорщині, Молдові та Великій Британії.