Нова пошта відкрила друге відділення в Берліні

18 июля 2023, 11:45

Нова пошта стала ще ближче до українців, які мешкають в західній частині Берліна в районі Шарлоттенбург. Компанія відкрила там друге відділення Nova Post у Німеччині.Відділення приймає посилки та вантажі до 100 кг та розташоване за адресою м. Берлін, Osnabrücker Str. 1, 10589. Клієнти можуть отримати послуги з понеділка по суботу включно, неділя вихідний. Термін доставки в та з України — від 5 робочих днів.

“До кінця літа ми плануємо відкрити близько 10 відділень Nova Post: у Гамбурзі, Франкфурті-на-Майні, Мюнхені, Кельні тощо. Крім того, ми активно ведемо перемовини з місцевим партнером з приводу розширення покриття доставки в Німеччині за рахунок 7500 пунктів видачі по всій країні. Загалом маємо амбітні плани щодо нашого розвитку та становлення як поштового перевізника в Німеччині”, — сказав Сергій Симонов, СЕО Nova Post в Німеччині.Нагадаємо, перше відділення Nova Post в Німеччині відкрито у Берліні 30 червня. Найчастіше українці пересилають одяг, взуття, косметику, смаколики та книжки.Крім доставки у відділення, можна також замовити адресну доставку у будь-яке місто в Німеччині або навпаки — в Україні. Також посилку з Німеччини можна відправити не виходячи з дому, замовивши послугу адресного забору.