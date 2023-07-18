18 июля 2023, 11:45

Нова пошта відкрила друге відділення в Берліні

Нова пошта стала ще ближче до українців, які мешкають в західній частині Берліна в районі Шарлоттенбург. Компанія відкрила там друге відділення Nova Post у Німеччині.  

Відділення приймає посилки та вантажі до 100 кг та розташоване за адресою м. Берлін, Osnabrücker Str. 1, 10589. Клієнти  можуть  отримати  послуги з понеділка по суботу включно, неділя вихідний.  Термін доставки в та з України  — від 5 робочих днів.

“До кінця літа ми плануємо відкрити близько 10 відділень Nova Post: у Гамбурзі, Франкфурті-на-Майні, Мюнхені, Кельні тощо. Крім  того,  ми  активно ведемо  перемовини з  місцевим партнером з  приводу  розширення покриття доставки в Німеччині за рахунок  7500  пунктів видачі по всій країні. Загалом маємо амбітні плани щодо нашого  розвитку та становлення як поштового перевізника  в Німеччині”,  — сказав Сергій Симонов, СЕО Nova Post в Німеччині.

Нагадаємо, перше відділення Nova Post в Німеччині відкрито у Берліні 30 червня. Найчастіше українці пересилають одяг, взуття, косметику, смаколики та книжки.

Крім доставки у відділення, можна також замовити адресну доставку у будь-яке місто в Німеччині або навпаки  — в Україні. Також посилку з Німеччини можна відправити  не виходячи з  дому,  замовивши послугу адресного  забору.


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