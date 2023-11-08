У жовтні Нова пошта відкрила п'ять нових відділень у Німеччині

Загалом вже 7 відділень Nova Post працює у різних містах Німеччини – Берліні, Гамбурзі, Мюнхені, Дрездені, Франкфурті-на-Майні та Кельні.
“До кінця року ми відкриємо ще 13 відділень у Дюссельдорфі, Дортмунді, Штутгарті, Ганновері, Бремені та інших містах. Наші клієнти вже можуть отримувати посилки з України у 7700 точках сервісу. Також найближчим часом ми надамо можливість отримувати посилки у партнерські поштомати,”– говорить Сергій Симонов, СЕО Nova Post у Німеччині.
Відділення Nova Post працюють з понеділка по суботу. Клієнти можуть відправляти по Німеччині, в Україну, а також отримувати з України документи, посилки та вантажі до 100 кг.
Відділення Nova Post розташовані за адресами:
Берлін - Charlottenstraße 79/80, 10117
Osnabrücker Str. 1, 10589
Гамбург - Hammerbrookstraße 73, 20097
Мюнхен - Implerstraße 14, 81371
Дрезден - Freiberger Str. 67-71, 01159
Франкфурт - Sonnemannstraße 5, 60314
Кельн - Am Alten Posthof 4-6, 50667