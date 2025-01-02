Скільки коштує орендувати житло в Німеччині

2 января 2025, 13:15

За даними сервісу Numbeo, вартість однокімнатної квартири в Німеччині в середньому становить від 700 до 900 євро. Трикімнатне житло можна орендувати за 1 300−1 700 євро.

Найдорожчими містами для проживання у 2024 році були Берлін, Гамбург, Мюнхен, Франкфурт, Штутгарт та Кельн. Наприклад, у Мюнхені орендувати однокімнатну квартиру можна від 1500 євро у передмісті та від 2 тис. євро у центрі.Близько 700−900 євро на місяць за оренду платять жителі невеликих міст та селищ.Загалом витрати на житло для більшості мігрантів становлять від 35% до 50% загального місячного бюджету.